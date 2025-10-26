Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Lagi Viral Lontong Palsu Isi Styrofoam, Bikin Netizen Debat!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |07:10 WIB
Lagi Viral Lontong Palsu Isi Styrofoam, Bikin Netizen Debat!
Lagi Viral Lontong Palsu Isi Styrofoam, Bikin Netizen Debat! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Warganet dihebohkan dengan video yang menampilkan dugaan lontong palsu berisi styrofoam. Alih-alih berisi nasi padat seperti biasanya, lontong tersebut disebut-sebut berisi bahan mirip busa.

Video itu viral setelah diunggah akun TikTok @gunturweh537 dan langsung memicu perdebatan di kolom komentar. Dalam rekaman yang beredar, tampak seseorang membuka lontong dari bungkus daun pisang, lalu mencoba meremasnya.

“Lontong palsu terbuat dari spons,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (26/10/2025).

Saat diremas, lontong itu mengeluarkan air cukup banyak dan perlahan hancur menjadi bulir-buliran kecil, sekilas menyerupai lontong asli yang terbuat dari beras. Namun, teksturnya dianggap janggal oleh sebagian warganet karena terlihat terlalu kenyal dan tidak lengket seperti biasanya.

“Isinya spon, hati-hati ya kalau beli-beli,” ujar perekam video.

Halaman:
1 2
      
