Ibu-Ibu Simak! 5 Cara Atur Pengeluaran Bulanan Biar Enggak Galau di Tanggal Tua

Ibu-Ibu Simak! 5 Cara Atur Pengeluaran Bulanan Biar Enggak Galau di Tanggal Tua (Foto: Freepik)

JAKARTA - Memasuki tanggal tua, tak jarang banyak kebutuhan mendadak yang perlu dibeli meski keuangan sedang menipis. Kondisi ini kerap terjadi beberapa hari sebelum tanggal gajian tiba.

Namun, kebutuhan mendesak membuat Anda tetap harus membeli beberapa perlengkapan. Untuk itu, perlu bijak berbelanja di tanggal tua agar tidak kalap dan membuat Anda harus merogoh kocek lebih dalam lagi.

Jangan khawatir, ada beberapa tips belanja di tanggal tua yang bisa Anda lakukan untuk mencegah pemborosan. Seperti apa tips jitunya? Yuk simak informasinya melansir Wom Finance, Selasa (21/10/2025).

1. Buatlah daftar belanjaan

Pertama ialah membuat daftar belanjaan. Sebelum berbelanja ke supermarket atau pasar, buatlah terlebih dahulu daftar barang yang ingin Anda beli. Hindari membeli barang yang tidak diperlukan agar belanja sesuai daftar belanja.

Dengan membuat daftar belanjaan, Anda akan lebih fokus membeli keperluan yang dibutuhkan. Tetap melihat pada daftar tersebut agar apa yang dibeli tetap sesuai.

2. Manfaatkan diskon dan penawaran khusus

Memanfaatkan diskon dan promo penawaran juga sangat membantu saat belanja di tanggal tua. Cari tahu tentang diskon dan penawaran khusus yang tersedia di banyak supermarket atau toko.

Manfaatkan promo beli satu dapat satu, diskon spesial, dan voucher belanja agar bisa berhemat. Anda bisa mencari tahu lebih dulu promo-promo ini agar menghemat anggaran belanja.