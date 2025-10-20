Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Ibu-Ibu Simak! 5 Cara Atur Pengeluaran Bulanan Biar Enggak Galau di Tanggal Tua

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |08:06 WIB
Ibu-Ibu Simak! 5 Cara Atur Pengeluaran Bulanan Biar Enggak Galau di Tanggal Tua
Ibu-Ibu Simak! 5 Cara Atur Pengeluaran Bulanan Biar Enggak Galau di Tanggal Tua (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki tanggal tua, tak jarang banyak kebutuhan mendadak yang perlu dibeli meski keuangan sedang menipis. Kondisi ini kerap terjadi beberapa hari sebelum tanggal gajian tiba.

Namun, kebutuhan mendesak membuat Anda tetap harus membeli beberapa perlengkapan. Untuk itu, perlu bijak berbelanja di tanggal tua agar tidak kalap dan membuat Anda harus merogoh kocek lebih dalam lagi.

Jangan khawatir, ada beberapa tips belanja di tanggal tua yang bisa Anda lakukan untuk mencegah pemborosan. Seperti apa tips jitunya? Yuk simak informasinya melansir Wom Finance, Selasa (21/10/2025).

1. Buatlah daftar belanjaan

Pertama ialah membuat daftar belanjaan. Sebelum berbelanja ke supermarket atau pasar, buatlah terlebih dahulu daftar barang yang ingin Anda beli. Hindari membeli barang yang tidak diperlukan agar belanja sesuai daftar belanja.

Dengan membuat daftar belanjaan, Anda akan lebih fokus membeli keperluan yang dibutuhkan. Tetap melihat pada daftar tersebut agar apa yang dibeli tetap sesuai.

2. Manfaatkan diskon dan penawaran khusus

Memanfaatkan diskon dan promo penawaran juga sangat membantu saat belanja di tanggal tua. Cari tahu tentang diskon dan penawaran khusus yang tersedia di banyak supermarket atau toko.

Manfaatkan promo beli satu dapat satu, diskon spesial, dan voucher belanja agar bisa berhemat. Anda bisa mencari tahu lebih dulu promo-promo ini agar menghemat anggaran belanja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920/parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/612/3195881/parenting-SqUn_large.jpg
Cara Mencegah dan Mengatasi Child Grooming yang Wajib Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/612/3195729/meutya-ZUE3_large.jpg
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement