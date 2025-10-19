Viral Wanita Jatuh dan Meninggal di Bandara Changi, Ini Pertolongan Pertama yang Bisa Dilakukan saat Terjatuh

JAKARTA – Viral seorang wanita berusia 56 tahun meninggal setelah insiden jatuh di Bandara Jewel Changi, Singapura. Polisi dan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) menerima panggilan untuk bantuan sekitar pukul 1.55 sore di 78 Airport Boulevard.

Wanita itu disebut tidak sadarkan diri dan meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Dari video yang diunggah di akun TikTok @sgseewhatsee, tampak seorang wanita melakukan resusitasi kardiopulmoner (CPR) pada korban.

Namun sebenarnya, apakah pertolongan pertama yang diberikan pada korban sudah benar?

Dilansir dari First Aid for Life, berikut ini pertolongan pertama untuk perjalanan jauh dan jatuh:

Jatuh adalah penyebab utama orang tua perlu dirawat di rumah sakit. Mayoritas orang tua sering mengalami patah tulang pinggul akibat terjatuh.