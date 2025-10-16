Gigi dan Bella Hadid Kembali di Fashion Show 2025

JAKARTA - Duo supermodel bersaudara, Gigi dan Bella Hadid, kembali mencuri perhatian publik lewat penampilan mereka di Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Kembalinya keduanya ke runway ikonik ini menjadi momen yang dinanti para penggemar setelah sekian lama absen.

Pada peragaan kali ini, Gigi dan Bella tampil serasi dengan sayap khas Victoria’s Secret yang legendaris. Kehadiran mereka sukses mengobati kerinduan penggemar sekaligus membawa nuansa nostalgia pada panggung penuh glamor tersebut.

Melalui unggahan akun Instagram @enews, terlihat Gigi dan Bella melenggang bersama deretan model ikonik lainnya seperti Barbara Palvin, Behati Prinsloo, dan beberapa nama besar lainnya.

Gigi tampil anggun dalam lingerie bernuansa merah muda dengan sentuhan cape bunga-bunga yang megah dan feminin. Gayanya yang elegan menonjolkan pesona lembut sekaligus kuat, mewakili koleksi terbaru Victoria’s Secret.

Sementara itu, Bella tampil menawan dengan busana silver berpadu sayap putih yang menegaskan kesan futuristik namun tetap sensual. Penampilannya terasa istimewa, terlebih setelah masa pemulihan dari penyakit Lyme yang sempat membuatnya vakum dari dunia modeling.