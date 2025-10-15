Viral! Seorang Nenek di Sulsel Dicoret dari Penerima Bansos karena Diduga Terindikasi Judol

JAKARTA – Viral seorang nenek di Sulsel dicoret dari penerima bansos karena diduga terindikasi judol. Seorang nenek berusia 61 tahun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), tak lagi menerima bansos dari pemerintah.

Namanya tak lagi terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena adanya indikasi rekening digunakan untuk transaksi judi online. Dampaknya, sang nenek kehilangan hak atas BPJS gratis dan juga bantuan sembako dari pemerintah.

Berita ini pun viral di media sosial. Untuk diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi belum lama ini menanggapi temuan PPATK terkait 571 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Pemerintah saat ini telah memiliki data tunggal penerima bansos.

“Betul, kami mendapatkan data ada sejumlah rekening dari saudara-saudara kita penerima bantuan sosial yang ternyata terdeteksi. Saudara-saudara kita itu juga melakukan aktivitas judi online,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Di sinilah sebagaimana yang sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa, alhamdulillah, hari ini kami punya yang namanya Data Sosial Ekonomi Nasional (SEN). Ini sudah menyatukan seluruh data yang kami miliki,” papar Prasetyo.