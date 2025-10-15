MBG ala Amanda Manopo, Menu Bekal Kenny dari Udang Petai hingga Tumis Daging Brokoli

JAKARTA - Pasangan pengantin baru berusia lima hari, Amanda Manopo dan Kenny Austin, terus menjadi perhatian warganet. Aktivitas keduanya memang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh warganet yang mengidolakan pasangan ini.

“Hari ini aku mau spill MBG dari bini,” ucap Kenny di akun TikTok-nya @kennyauztin16.

(MBG Ala Amanda Manopo. Foto: TIkTok Kenny Austin)

Kenny pun menunjukan isi kotak bekalnya yang penuh dengan beragam lauk pauk lezat. Terlihat ada tumis daging dengan sayur brokoli dan nasi putih.

Kenny mengunggah video sedang menikmati makan siang bekal dari istrinya. Amanda tampak membawakan bekal makanan menu kesukaan Kenny.

Ada sambal petai udang, ayam suwir, hingga sayur. Sebelumnya, tumis daging dan brokoli.

"Syuting jadi semangat nih kalo dibawain bekel dari rumah, apalagi dari bini, terus menunya kesukaan lagi," ujar Kenny, seperti tampak pada akun TikTok kennyauztin16, seperti dikutip Sabtu (18/10/2025)

Video singkat itu ditonton hingga 15 juta kali hanya dalam waktu sehari. Sehari kemudian, Kenny mengunggah video serupa yang dia buka dengan intro "MBG day two dari bini".