Kenny Austin Pamer Bekal MBG Buatan Amanda Manopo, Tak Lagi Ada Petai

JAKARTA - Aktor Kenny Austin kini resmi menjadi suami dari aktris cantik Amanda Manopo. Pernikahan keduanya yang digelar pada 10 Oktober 2025 menjadi salah satu momen paling hangat yang mencuri perhatian publik.

Usai resmi menikah, pasangan ini kerap membagikan momen manis kehidupan rumah tangga mereka. Baru-baru ini, Kenny mengunggah video di akun TikTok-nya @kennyauztin16 pada Rabu (15/10/2025), memperlihatkan bekal buatan sang istri tercinta.

(Fofo: IG Amanda Manopo)

“Hari ini aku mau spill MBG dari bini,” ujar Kenny sambil memperlihatkan isi bekalnya.

Dalam video tersebut, tampak kotak bekal berisi nasi putih, tumis daging, dan sayur brokoli yang tersusun rapi dan menggugah selera. Meski terlihat sederhana, Kenny menyebut bekal itu sangat sehat karena tidak ada makanan yang digoreng.

“Ini sehat nih, gak ada yang digoreng. Berat badan bisa terkontrol,” tuturnya.