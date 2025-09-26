Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Usai Sidang Perceraian Tasya Farasya Main Padel di Dubai, Netizen: Berkelas...  

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |08:09 WIB
Usai Sidang Perceraian Tasya Farasya Main Padel di Dubai, Netizen: Berkelas...  
Usai Sidang Perceraian Tasya Farasya Main Padel di Dubai, Netizen: Berkelas Memang (Foto: IG Tasya Farasya)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Tasya Farasya kembali mencuri perhatian warganet. Usai menggugat cerai Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,  beauty influencer itu asyik main Padel di Dubai dengan latar belakangan pemandangan yang memukau. 

Tasya tampil sporty saat bermain padel dengan gaya yang tetap tertutup namun elegan. Dia mengenakan polo shirt berwarna gelap dengan detail kerah putih, dipadukan dengan rok olahraga bermotif lembut, serta sneakers putih. 

Tak lupa, topi dan aksesoris minimalis menambah sentuhan kasual namun tetap modis. Gaya ini dinilai cocok untuk perempuan aktif yang ingin menjaga kenyamanan, kesopanan, sekaligus tampil fashionable.

Netizen Ikut Meramaikan Kolom Komentar

Unggahan Tasya langsung disambut antusias netizen. Banyak yang memuji semangat dan gaya elegannya, bahkan ada yang memberi komentar penuh semangat:

“Boleh bgt padel terus, tiap hari, sehari 3 kali juga boleh... yang penting memong bahagia ????❤️”

 

