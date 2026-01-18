Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tasya Kamila Jadi Food Vlogger, Hari Pertama Langsung Plot Twist

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |09:07 WIB
Tasya Kamila Jadi <i>Food Vlogger</i>, Hari Pertama Langsung <i>Plot Twist</i>
Tasya Kamila Jadi {Food Vlogger}, Hari Pertama Langsung {Plot Twist}. (Foto: IGS Tasya Kamila)
A
A
A

JAKARTA - Artis Tasya Kamila membagikan pengalamannya menjadi food vlogger. Namun, pengalaman hari pertamanya itu justri plot twist. 

Makanan yang direview pertama kalinya oleh mantan penyanyi cilik ini adalah mi rebus. Awalnya Tasya memperlihatkan makanannya yang direview. Mi kuah yang ditempatkan di mangkuk putih ini diperlihatkan ke netizen. 

Tasya tampak menikmati mi rebus. Suapan demi suapan dengan sumpit dia perlihatkan layaknya seorang food vlogger. Namun, belum ad 1 menit, Tasya tersedak, dan tampak batuk-batuk. 

Alih-alih khawatir, ekspresinya malam menggelitik dan dia pun tertawa seakan merasa videonya jauh dari kata estetik. "Day1 jadi food vlogger," tulisnya dengan emoticon sedih, seperti dikutip Minggu (18/1/2026). 

Pelantun lagu 'Libur Telah Tiba' ini pun menambahkan dengan batuk-batuk dramatis yang lucu. 

 

Halaman:
1 2
      
