Potret Baru Isyana Sarasvati Debut Rambut Mullet, Warganet: Cakep Banget

JAKARTA - Isyana Sarasvati mencuri perhatian publik lewat penampilan terbarunya yang diunggah, salah satunya oleh akun X @iPopBase. Dalam unggahan tersebut, Isyana terlihat berfoto selfie sambil memamerkan potongan rambut mullet barunya.

Dalam foto itu, Isyana tampil mencolok dengan potongan rambut mullet berlayer berwarna hitam dengan aksen merah marun menyala di bagian bawah dan sisi rambut. Potongan mullet tersebut memberi siluet tegas di bagian depan dan samping, sementara bagian belakang dibiarkan lebih panjang.

Penampilannya dilengkapi dengan poni tipis yang menutupi dahi. Untuk riasan wajah, Isyana memilih lipstik bernuansa cokelat kemerahan dengan make-up yang tampak natural, sehingga fokus tetap tertuju pada gaya rambut barunya.

Dalam foto tersebut, Isyana mengenakan busana serba hitam berupa blazer. Ia juga mempercantik penampilannya dengan aksesori berwarna silver seperti anting, kalung tipis, serta cincin bertumpuk yang memberi sentuhan modern. Secara keseluruhan, penampilan Isyana terlihat berani, berbeda, namun tetap artistik.

Unggahan tersebut langsung menuai respons besar dari warganet. Banyak penggemar memuji penampilan baru Isyana yang dinilai berani bereksplorasi dengan gaya.