Viral 10 Nama Klasik Wanita Indonesia yang Miliki Arti Sarat Makna, dari Jetta hingga Isyana. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Viral 10 nama klasik wanita Indonesia, yang miliki arti sarat makna. Mayoritas dari deretan nama ini tidak pasaran.

Seperti diketahui nama bukan sekadar identitas, tetapi juga doa dan harapan yang disematkan orangtua kepada anaknya. Di Indonesia, banyak nama perempuan klasik yang tetap bertahan lintas generasi karena keindahan bunyi sekaligus makna mendalam yang dikandungnya.

Meski terkesan sederhana, nama-nama ini justru memiliki nilai filosofis dan budaya yang kuat. Berikut 10 nama klasik wanita Indonesia yang viral dari akun Tiktok Namiinspo, Selasa (13/1/2026).

1. Rengganis : Suara yang Manis Putri Jelita

2. Cayapata : Gugusan Bintang

3.Mayangda : Dunia