Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wanita Wajib Tahu! 5 Tips agar Kuku Indah Sehat Alami

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |12:35 WIB
Wanita Wajib Tahu! 5 Tips agar Kuku Indah Sehat Alami
Wanita Wajib Tahu! 5 Tips agar Kuku Indah Sehat Alami. (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kuku sehat dan cantik adalah dambaan semua orang khususnya para wanita. Kuku yang sehat dan sedap dipandang bisa meningkatkan kepercayaan diri sehingga menambah pesona penampilan Anda.

Namun, sering kali perawatan untuk kuku dilewatkan oleh banyak orang. Bahkan, mereka juga melakukan kebiasaan buruk yang membuat kuku rusak dan tak sahat.

Untuk itu, mulai sekarang Anda perlu memerhatikan kuku Anda. Ada beberapa tips mudah yang bisa dilakukan agar kuku tetap sehat alami.

Seperti apa caranya? Yuk simak dilansi, Good House Keeping, Selasa (23/9/2025).

1. Hindari Tindakan Kasar pada Kuku

Kuku memiliki tekstur yang halus sehingga perlu diperlakukan lembut. Hindari penggunaan alat logam di bawah kuku untuk membuatnya tetap sehat. Pasalnya, logam yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada kuku dapat menyebabkan lempeng kuku terpisah dari kulit dan bisa menyebabkan luka.

2. Hindari Memanjangkan Kuku

Kuku yang panjang memang terlihat elegan, tetapi jika Anda adalah seseorang yang mengalami masalah kuku gantung atau patah, disarankan Anda menjaga kuku tetap pendek.

Model yang lebih pendek dengan tepi membulat terlihat rapi dan cenderung lebih mudah diatur. Selain itu, kuku yang pendek juga terhindar dari menumpuknya kotoran di dalam sehingga meminimalisir penggunaan alat logam untuk membersihkannya.

3. Hindari Menghilangkan Kutikula

Selanjutnya tips membuat kuku sehat secara alami ialah menghindari menghilangkan kutikula. Kutikula memiliki fungsi yang sangat penting untuk menutup area di pangkal kuku.

Jadi pikirkan dua kali untuk memotong atau menghilangkan kutikula. Pasalnya, hal ini dapat merusak lapisan pelindung tersebut dan membuat kuku Anda rentan terhadap bakteri dan kemungkinan infeksi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198180//ilustrasi-XPVS_large.jpg
Cuaca Buruk, Tren Minuman Herbal Berbasis Rempah Mulai Diminati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198052//gerd_dr_aditya-0Urb_large.jpg
Jangan Terkecoh, Ini Cara Membedakan GERD dan Sakit Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197773//sakit_perut-bFU8_large.jpg
Mengenal IBD, Penyakit Radang Usus Kronis yang Kerap Disangka Gangguan Pencernaan Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197764//lucky_element-DSmG_large.jpg
Mengenal TB Ginjal, Penyakit yang Dialami Lucky Element
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197554//kelalawar_buah-zrMc_large.jpg
Waspada Virus Nipah dari Thailand, Gejala Demam Tinggi hingga Peradangan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197550//sakit_gerd-NPAQ_large.jpg
Makanan Pemicu GERD yang Wajib Dihindari Penderita Asam Lambung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement