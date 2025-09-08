Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sosok Miss Palestina Nadeen Ayoub, Catat Sejarah Debut di Miss Universe 2025

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Selasa, 09 September 2025 |09:01 WIB
Sosok Miss Palestina Nadeen Ayoub, Catat Sejarah Debut di Miss Universe 2025
Potret Miss Palestina Nadeen Ayoub, Cetak Sejarah di Miss Universe 2025 (Foto: Miss Universe)
A
A
A

JAKARTA – Palestina akan mencatat sejarah baru di ajang Miss Universe 2025. Nadeen Ayoub, pemenang Miss Palestine 2022, dipastikan menjadi kontestan pertama yang mewakili negaranya dalam kompetisi kecantikan internasional tersebut.

Melansir TRT Global, Selasa (9/9/2025), Ayoub yang kini berusia 27 tahun merupakan pelatih kesehatan dan nutrisi bersertifikat. Ia dibesarkan di Kanada, Amerika Serikat, dan Tepi Barat, serta kini membagi waktunya antara Dubai dan Ramallah.

nadeen

Lewat unggahan di Instagram, Ayoub menegaskan bahwa keikutsertaannya bukan sekadar membawa gelar, tetapi juga pesan bagi dunia.

“Hari ini, saya berdiri di panggung Miss Universe bukan hanya dengan sebuah gelar melainkan dengan kebenaran. Saat Palestina menghadapi luka, terutama di Gaza, saya membawa suara rakyat yang menolak untuk dibungkam,” tulisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175406/miss_indonesia-29Lr_large.jpg
Miss Indonesia Tanam Mangrove: Hijaukan Bumi, Lestarikan Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153691/monica_kezia-71GE_large.jpg
Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Monica Kezia: Happy Sekaligus Sedih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153683/miss_world-HVhq_large.jpg
Pesan Miss World 2025 Suchata Chuangsri ke Finalis Miss Indonesia: Jadilah Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153675/miss_indonesia-wNjP_large.jpg
Puji Kualitas Finalis, Sudha Reddy Berharap Miss Indonesia 2025 Jadi The Next Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153640/miss_indonesia-KkEY_large.jpg
Transformasi Media dan Gen Z, Dialog Cerdas Finalis Miss Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151558/miss_indonesia-3ztF_large.jpg
Fokus Penilaian Miss Indonesia 2025 Bukan Sekadar Estetika Fisik Semata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement