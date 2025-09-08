Sosok Miss Palestina Nadeen Ayoub, Catat Sejarah Debut di Miss Universe 2025

JAKARTA – Palestina akan mencatat sejarah baru di ajang Miss Universe 2025. Nadeen Ayoub, pemenang Miss Palestine 2022, dipastikan menjadi kontestan pertama yang mewakili negaranya dalam kompetisi kecantikan internasional tersebut.

Melansir TRT Global, Selasa (9/9/2025), Ayoub yang kini berusia 27 tahun merupakan pelatih kesehatan dan nutrisi bersertifikat. Ia dibesarkan di Kanada, Amerika Serikat, dan Tepi Barat, serta kini membagi waktunya antara Dubai dan Ramallah.

Lewat unggahan di Instagram, Ayoub menegaskan bahwa keikutsertaannya bukan sekadar membawa gelar, tetapi juga pesan bagi dunia.

“Hari ini, saya berdiri di panggung Miss Universe bukan hanya dengan sebuah gelar melainkan dengan kebenaran. Saat Palestina menghadapi luka, terutama di Gaza, saya membawa suara rakyat yang menolak untuk dibungkam,” tulisnya.