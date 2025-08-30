Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengapa Tidak Boleh Mencabut Rambut Putih?

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |08:10 WIB
Mengapa Tidak Boleh Mencabut Rambut Putih? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Rambut putih atau uban kerap membuat sebagian orang merasa kurang percaya diri. Tak jarang, cara instan yang dipilih adalah mencabutnya agar tampilan terlihat lebih muda. 

Padahal, kebiasaan ini justru tidak dianjurkan. Ada alasan medis yang menjelaskan mengapa mencabut rambut putih bisa berdampak buruk bagi kesehatan kulit kepala.

Berikut alasan rambut putih tidak boleh dicabut yang telah dirangkum Okezone.

  • Infeksi Kulit

Kebiasaan mencabut uban ternyata bisa memicu masalah serius pada kulit kepala. Saat folikel rambut terganggu, risiko terjadinya infeksi meningkat. Salah satunya adalah folikulitis, yaitu peradangan pada folikel rambut yang dipicu oleh bakteri, jamur, atau bahkan virus.

Ketika uban dicabut, kulit di sekitar folikel dapat mengalami luka kecil yang rentan terinfeksi. Kondisi ini kemudian bisa menimbulkan peradangan, ditandai dengan munculnya bintik merah hingga bernanah. 

Telusuri berita women lainnya
