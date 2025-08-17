Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Daftar Makanan yang Dapat Merusak Otak

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |17:20 WIB
5 Daftar Makanan yang Dapat Merusak Otak
5 Daftar Makanan yang Dapat Merusak Otak (Foto: Freepik)
JAKARTA - 5 daftar makanan yang dapat merusak otak. Organ otak adalah organ vital yang mengendalikan setiap aspek kehidupan kita, mulai dari berpikir, mengingat, hingga mengatur suasana hati. Menjaga kesehatannya sangat penting, dan salah satu cara terbaik adalah dengan memperhatikan apa yang kita makan.

Sementara beberapa makanan seperti ikan berlemak, buah beri, dan sayuran hijau dikenal baik untuk otak, ada pula jenis makanan lain yang justru dapat memberikan dampak sebaliknya. Konsumsi berlebihan dari makanan ini bisa memicu peradangan, menurunkan fungsi kognitif, bahkan meningkatkan risiko penyakit neurologis.

Berikut adalah 5 jenis makanan yang dapat merusak otak dan sebaiknya dibatasi konsumsinya.

1. Karbohidrat Olahan dan Gula Tambahan

Makanan seperti nasi putih, roti putih, pasta, dan kue kering memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, makanan ini dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat. Kondisi ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik, tetapi juga bisa memicu peradangan di otak. Studi menunjukkan, lonjakan gula darah yang terus-menerus dapat mengganggu fungsi kognitif dan meningkatkan risiko depresi.

Sebagai gantinya, pilihlah karbohidrat kompleks dari biji-bijian utuh seperti beras merah atau gandum utuh. Makanan ini melepaskan energi secara lebih stabil dan kaya akan serat yang baik untuk kesehatan otak.

2. Makanan yang Digoreng

Siapa yang tidak suka ayam atau kentang goreng? Sayangnya, makanan yang digoreng memiliki dampak buruk bagi otak. Proses penggorengan sering kali menghasilkan lemak trans yang dapat meningkatkan peradangan dan stres oksidatif di otak. Peradangan kronis ini dikaitkan dengan penurunan daya ingat, kemampuan belajar, dan bahkan risiko penyakit Alzheimer.

Untuk opsi yang lebih sehat, Anda bisa mengolah makanan dengan cara lain seperti dipanggang, dikukus, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun.

 

Telusuri berita women lainnya
