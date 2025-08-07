Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Polisi Ini Punya Profesi Ganda, Jadi Badut Usai Pulang Kerja

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |18:45 WIB
Viral Polisi Ini Punya Profesi Ganda, Jadi Badut Usai Pulang Kerja
Viral Polisi Ini Punya Profesi Ganda, Jadi Badut Usai Pulang Kerja (Foto: Instagram)
JAKARTA – Viral sosok Bripka Fardiansyah viral di media sosial karena punya dua pekerjaan yakni polisi dan badut. Tak disangka, sosok badut lucu yang menghibur anak-anak itu ternyata adalah anggota kepolisian aktif.

Melansir Instagram @riangendutlnd, pada Kamis (7/8/2025), terlihat ia sedang siap-siap dengan merias wajahnya agar terlihat seperti badut. Lalu, terdapat video yang memperlihatkan ia sedang berada di acara ulang tahun, sedang menghibur anak-anak yang datang di sana.

Diketahui, Fardiansyah menjalankan aktivitas sampingannya di waktu luang setelah tugas dinas selesai, sehingga tidak mengganggu tanggung jawab utamanya sebagai anggota kepolisian. Ia juga menekankan bahwa profesi sebagai badut bukanlah pekerjaan yang rendah atau layak diremehkan.

polisi badut

Fardiansyah menyampaikan bahwa penghasilannya sebagai badut turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

 

Halaman:
1 2
      
