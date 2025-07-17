Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Pria Kekar Histeris Lihat Jarum Suntik, Bikin Netizen Ngakak!

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |14:02 WIB
Heboh Pria Kekar Histeris Lihat Jarum Suntik, Bikin Netizen Ngakak!
Heboh Pria Kekar Histeris Lihat Jarum Suntik, Bikin Netizen Ngakak!
SEBUAH video yang memperlihatkan seorang pekerja laki-laki bertubuh besar dan gagah histeris saat hendak disuntik tengah viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak pria tersebut mengenakan pakaian kerja lengkap, namun justru panik dan berusaha menghindar ketika jarum suntik mulai diarahkan ke lengannya.

Melansir Instagram, Kamis (17/7/2025), situasi menjadi semakin dramatis saat pria tersebut mulai memberontak dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Beberapa rekan kerjanya tampak kewalahan menenangkan, bahkan harus memegangi tubuhnya agar proses penyuntikan bisa berjalan dengan aman.

Melihat kondisi yang tidak terkendali, tim medis yang bertugas pun mencoba memberikan penjelasan dan menenangkan sang pria. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Pria tersebut tetap gelisah dan terus menolak disuntik, meski sudah dibujuk berkali-kali.

viral

Akhirnya, dengan sigap, empat orang rekannya memutuskan untuk memegangi tubuhnya secara perlahan sambil menutup matanya agar ia tidak melihat jarum suntik yang menjadi sumber ketakutannya. Setelah beberapa menit, barulah proses penyuntikan berhasil dilakukan, meskipun dengan sedikit drama yang mengundang perhatian banyak orang di sekitar lokasi.

 

