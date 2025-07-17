Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Donat Kentang Enak dan Mudah, Cocok untuk Camilan Anak Sekolah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |06:05 WIB
Resep Donat Kentang Enak dan Mudah, Cocok untuk Camilan Anak Sekolah
Resep Donat Kentang Enak dan Mudah, Cocok untuk Camilan Anak Sekolah (Foto: Freepik)
VIRAL di media sosial donat buatan musisi Pinkan Mambo yang ramai di-review food vlogger. Sayangnya, donat buatan pelantun Kasmaran itu kerap mendapat kritikan pedas lantaran rasa dan packaging-nya yang tak sepadan dengan harganya.

Donat merupakan makanan penutup yang jadi favorit banyak orang. Dari masa ke masa, tekstur donat pun terus terinovasi dan semakin lembut.

Membuat donat pun juga bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana, namun tetap lembut dan nikmat. Biasanya, kentang pun menjadi bahan utama membuat donat sehingga membuatnya memiliki tekstur yang lembut.

Kalori Donat Gula

Penasaran, seperti apa resep donat yang empuk dan mudah dibuat di rumah? Yuk intip resepnya dirangkum Jumat (18/7/2025).

Bahan Donat Kentang Original:

- 250 gr tepung terigu protein sedang

- 100 gr kentang halus

- 35 gr gula pasir

- 100 ml air / susu

- 6 gr ragi

- 30 gr margarin cair (atau unsalted butter + garam)

- 1 butir kuning telur

- ¼ sdt baking powder

- 2 sdm susu bubuk

 

Halaman:
1 2
      
