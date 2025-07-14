Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Jasa Salon Alis Keliling, Cuma Bayar Rp3.000 dan Hasilnya Memuaskan!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |12:48 WIB
Viral Jasa Salon Alis Keliling, Cuma Bayar Rp3.000 dan Hasilnya Memuaskan!
Viral Jasa Salon Alis Keliling, Cuma Bayar Rp3.000 dan Hasilnya Memuaskan! (Foto: freepik)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan jasa unik yang tidak biasa, yakni layanan sulam alis keliling dengan tarif yang sangat murah, hanya Rp3.000 saja!

Video yang pertama kali diunggah oleh akun Instagram @browieofficial ini sontak menarik perhatian ribuan warganet. Tak hanya karena harganya yang super terjangkau, tetapi juga karena hasil alis yang rapi dan memuaskan.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, tampak seorang perempuan mengenakan apron bertuliskan “Browie” sedang merias alis seorang pelanggan di pinggir jalan.

sulam alis

Menariknya, seluruh perlengkapan make-up hingga cermin mini tersusun rapi di atas motor matic yang dijadikan sebagai 'salon berjalan'. Tak jauh dari motor itu, terpampang jelas papan bertuliskan, “Salon Alis Keliling – Hanya Rp3.000”.

Pemandangan yang unik ini pun menuai banyak komentar positif dari netizen yang kagum dengan konsep, harga, dan hasil riasan yang dianggap sangat memuaskan.

Komentar-komentar di unggahan ini pun membanjiri kolom komentar.

“MasyaAllah super terjangkau dengan kualitas super memukauuuu,” ujar akun @asy***

“Kakkkk sini ke rumahkuuu saja nongkrongnya, murah betoll ”, timpal akun @cyn***, seolah berharap jasa ini bisa hadir di depan rumahnya.

 

Topik Artikel :
salon alis sulam alis viral
Telusuri berita women lainnya
