HOME WOMEN LIFE

Sikap yang Bikin Orang Dianggap Keren, Salah Satunya Suka Berpetualang

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |22:18 WIB
Sikap yang Bikin Orang Dianggap Keren, Salah Satunya Suka Berpetualang
Sikap yang Bikin Orang Dianggap Keren, Salah Satunya Suka Berpetualang, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sikap yang bikin orang dianggap keren itu terbuka, kuat, suka berpetualang dan lainnya. Mereka tak takut untuk untuk menunjukkan diri sebenarnya dan kuat dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, biasanya orang keren dikagumi oleh banyak orang.

Seseorang yang terlihat keren biasanya dilihat dari penampilan dan sikapnya. Sikap yang menunjukkan orang terlihat keren itu berbeda dengan sikap baik. Kalau sikap baik lebih mengarah pada tanggung jawab, sedangkan sikap keren lebih mengarah pada kebebasan berekspresi.

Dilansir dari Journal of Experimental Psychology : General, Selasa (8/7/2025), sebuah penelitian yang melibatkan 5.943 responden yang dilakukan di Australia, Chili, Tiongkok (Daratan dan Hong Kong), Jerman, India, Meksiko, Nigeria, Spanyol, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan Amerika Serikat menemukan enam ciri seseorang dianggap keren.

Dalam penelitian tersebut para responden diminta untuk mengisi dengan menyebutkan apa saja yang membuat seseorang terlihat keren, tidak keren, baik dan tidak baik menurut pandangan mereka.

Hasilnya, sikap seseorang yang bisa dianggap keren adalah lebih ekstrovert, mampu menikmati hidup dan mengejar hal yang membuat mereka bahagia tanpa mengorbankan tanggung jawab atau hedonistik, kuat, suka berpetualang, terbuka serta otonom atau mampu hidup mandiri dan tidak mudah terpengaruh dalam segala aspek, seperti saat mengambil keputusan.

Sedangkan, orang dengan sikap baik ciri-cirinya mengikuti dan menghargai aturan atau norma yang berlaku, ramah, penuh kasih, pribadi yang menyenangkan, tenang, berpandangan luas, berhati-hati dalam bertindak dan lainnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
