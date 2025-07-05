Liburan ke Labuan Bajo, Nikita Willy Masak MPASI di Kapal Demi Nael

Liburan ke Labuan Bajo, Nikita Willy Masak MPASI di Kapal Demi Nael. (Foto: IG Nikita Willy)

JAKARTA - Nikita Willy sangat fokus dengan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) bagi si buah hati. Demi komitmen itu, Nikita pun membawa perabot dapur dan memamsak di atas kapal saat berlibur, demi si buah hati.

Nikita memang dikenal selalu turun tangan secara langsung dalam mengasuh anaknya, dari A sampai Z. Termasuk MPASI, Nikita rutin memasak MPASI homade.

Rutinitas tersebut tidak ditinggalkan saat berlibur ke Labuan Bajo. Dia memasak MPASI untuk Nael, anak keduanya yang memiliki nama Nael Idrissa Djokosoetono.

Pada momen tersebut, Nikita memasak nasi, brokoli, daging ayam, dipadu bumbu bawang merah dan bawang putih dan olive oil. Proses memberikan MPASI itu disampaikan Nikita melalui Instastory-nya.

(Nael menyantap MPASI buatan Nikita Willy, Foto: Instagram Nikita Willy)

"Karena kita live on board, jadi untuk Nael kita bawa mini slow cooker dan setiap pagi tinggal cemplungin bahan-bahan makanan yang ada di kulkas," ujar Nikita, dikutip Sabtu (5/7/2025).