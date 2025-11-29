Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Ekspresi Batita Saat Dijemput Mama vs Papa 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |08:38 WIB
Viral, Ekspresi Batita Saat Dijemput Mama vs Papa 
Viral, Ekspresi Batita Saat Dijemput Mama vs Papa. (Foto: michaelrendyw)
JAKARTA - Momen lucu seorang batita yang menunjukkan ekspresi berbeda ketika dijemput ibu dan ayahnya viral di media sosial. Sang ibu tampak “patah hati” setelah melihat putrinya jauh lebih bahagia saat melihat sang ayah datang menjemput.

Dalam video yang diunggah selebgram @michaelrendyw, tampak si kecil awalnya tersenyum biasa ketika dijemput sang ibu. Namun ekspresinya berubah drastis begitu melihat ayahnya muncul. Ia langsung berlari kecil dengan semangat dan memeluk ayahnya erat.

“Hampir kecewa dia,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Setelah memeluk ayahnya, batita itu langsung mengajaknya melihat ikan di sekolah, menggandeng tangan ayah menuju mobil, hingga makan bersama. Meski putrinya tampak lebih antusias pada sang ayah, sang ibu tetap legowo dan ikut bahagia melihat kedekatan keduanya.

Momen tersebut menuai banyak komentar dari warganet yang ikut terhibur:

 

