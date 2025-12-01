Ibunda Meninggal Dunia, Raisa: Kau Akan Bersamaku seperti Sidik Jari di Hati

Ibunda Meninggal Dunia, Raisa: Kau Akan Bersamaku seperti Sidik Jari di Hati. (Foto: IG Raisa)

JAKARTA - Raisa Andriana masih diselimuti duka seusai kepergian ibunya pada Sabtu (29/11/2025) setelah berjuang melawan kanker paru. Ibunda Raisa, Ria Mariaty, tutup usia pada 65 tahun di RS Dharmais.

Sehari setelah ditinggal ibu tercinta untuk selamanya, Raisa mengungkap rasa rindunya di Instagram. Ia kembali memposting kenangan bersama sang ibunda semasa hidup.

Dalam unggahannya di Instagram, Raisa memposting momen ketika sang ibunda menonton langsung penampilannya saat konser. Dalam video itu, ibu Raisa tampak duduk di kursi roda.

Pada slide kedua, Raisa mengunggah fotonya ketika menemani sang ibunda di ruang perawatan rumah sakit. Kemudian di slide terakhir, Raisa mengunggah foto masa kecilnya yang saat itu tengah merayakan ulang tahun.

Unggahan itu disertai caption ungkapan kerinduan Raisa pada ibunda. Ia menuliskan bahwa sosok ibunya akan selalu ada di hatinya meski raga mereka kini terpisah.