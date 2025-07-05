Rahasia Kecantikan ala Miss Irak, Boleh Dicoba Ladies!

JAKARTA - Di balik kecantikan Miss World asal Irak, Balsam Hussein, tersimpan rahasia perawatan alami yang bisa ditiru oleh siapa saja.

Miss Balsam membagikan sejumlah tips kecantikan yang dia lakukan sehari-hari dalam wawancara eksklusif bersama Okezone. Tips ini dapat menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya.

Miss Balsam justru lebih memilih metode alami yang diyakini lebih efektif dan aman tanpa perawatan mahal dan prosedur instan.

Rahasia Kecantikan ala Miss Irak, Bisa Dicoba Ladies!

"Saya suka yang natural. Saya tidak suka filler, suntik-suntik, atau yang terlalu artifisial," ujarnya dengan tegas.

Salah satu rutinitas kecantikan yang dia lakukan adalah menggunakan es batu di wajah setelah bekerja. Menurutnya, es batu bisa membantu menyegarkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Dia juga rutin memakai gua sha. Gua sha adalah alat kecantikan yang membantu melancarkan peredaran darah di wajah dan memberi efek lifting alami.

Balsam juga rajin melakukan skincare malam. Dia mengaku menyisihkan waktu khusus selama 1 jam setiap malam untuk merawat kulit di wajahnya.

"Saya pakai serum untuk mata, wajah, bibir, semuanya. Setelah mandi, saya berdiri di depan cermin, lalu mulai rutinitas skincare: dari moisturizer, gua sha, sampai serum. Saya lakukan semuanya dengan telaten," ungkapnya.

Salah satu yang paling menarik, Balsam juga rutin menggunakan masker wajah buatan sendiri. Resep andalannya? Campuran kopi dan putih telur.

“Saya buat sendiri di rumah. Campuran kopi dengan putih telur itu seperti magic untuk wajah. Bisa bikin kulit lebih halus dan cerah,” jelasnya sambil tersenyum. Ia menggunakan masker alami ini sekitar dua kali dalam seminggu.