Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Kecantikan ala Miss Irak, Boleh Dicoba Ladies!

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |11:27 WIB
Rahasia Kecantikan ala Miss Irak, Boleh Dicoba Ladies!
Rahasia Kecantikan ala Miss Irak, Bisa Dicoba Ladies! (Foto: Arief/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di balik kecantikan Miss World asal Irak, Balsam Hussein, tersimpan rahasia perawatan alami yang bisa ditiru oleh siapa saja.

Miss Balsam membagikan sejumlah tips kecantikan yang dia lakukan sehari-hari dalam wawancara eksklusif bersama Okezone. Tips ini dapat menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. 

Miss Balsam justru lebih memilih metode alami yang diyakini lebih efektif dan aman tanpa perawatan mahal dan prosedur instan.

Rahasia Kecantikan ala Miss Irak, Bisa Dicoba Ladies!
Rahasia Kecantikan ala Miss Irak, Bisa Dicoba Ladies!

"Saya suka yang natural. Saya tidak suka filler, suntik-suntik, atau yang terlalu artifisial," ujarnya dengan tegas.

Salah satu rutinitas kecantikan yang dia lakukan adalah menggunakan es batu di wajah setelah bekerja. Menurutnya, es batu bisa membantu menyegarkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Dia juga rutin memakai gua sha. Gua sha adalah alat kecantikan yang membantu melancarkan peredaran darah di wajah dan memberi efek lifting alami.

Balsam juga rajin melakukan skincare malam. Dia mengaku menyisihkan waktu khusus selama 1 jam setiap malam untuk merawat kulit di wajahnya. 

"Saya pakai serum untuk mata, wajah, bibir, semuanya. Setelah mandi, saya berdiri di depan cermin, lalu mulai rutinitas skincare: dari moisturizer, gua sha, sampai serum. Saya lakukan semuanya dengan telaten," ungkapnya.

Salah satu yang paling menarik, Balsam juga rutin menggunakan masker wajah buatan sendiri. Resep andalannya? Campuran kopi dan putih telur. 

“Saya buat sendiri di rumah. Campuran kopi dengan putih telur itu seperti magic untuk wajah. Bisa bikin kulit lebih halus dan cerah,” jelasnya sambil tersenyum. Ia menggunakan masker alami ini sekitar dua kali dalam seminggu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement