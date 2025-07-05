Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis

JAKARTA - Siapa sangka jika jajanan kaki lima khas Indonesia seperti martabak manis bisa mencuri hati ratu kecantikan asal Irak. Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, Miss Irak Balsam Hussein menceritakan kecintaannya pada martabak keju saat mencicipinya di Jakarta.

“Not too sweet. I love martabak,” kata Balsam antusias sembari menyebut topping keju sebagai kesukaannya.

Martabak manis dikenal sebagai makanan Indonesia, sekaligus dessert yang berbentuk pancake tebal dan dipanggang di wajan besi panas. Biasanya bahan yang digunakan berisi margarin, gula, kacang tanah, coklat, dan toping lainnya.

Varian modern menambahkan keju padat, selai kacang, bahkan bubuk matcha menjadikannya salah satu kudapan paling kreatif di Indonesia

Balsam mengaku, pertama kali mencicipi martabak usai makan malam bersama timnya. Ia mengaku terkejut karena adonan tidak terlalu manis dan terpadu sempurna.