Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |17:36 WIB
Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis
Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis, (Foto: Arief Setyadi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa sangka jika jajanan kaki lima khas Indonesia seperti martabak manis bisa mencuri hati ratu kecantikan asal Irak. Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, Miss Irak Balsam Hussein menceritakan kecintaannya pada martabak keju saat mencicipinya di Jakarta.

“Not too sweet. I love martabak,” kata Balsam antusias sembari menyebut topping keju sebagai kesukaannya.

Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis
Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis

Martabak manis dikenal sebagai makanan Indonesia, sekaligus dessert yang berbentuk pancake tebal dan dipanggang di wajan besi panas. Biasanya bahan yang digunakan berisi margarin, gula, kacang tanah, coklat, dan toping lainnya.

Varian modern menambahkan keju padat, selai kacang, bahkan bubuk matcha menjadikannya salah satu kudapan paling kreatif di Indonesia

Balsam mengaku, pertama kali mencicipi martabak usai makan malam bersama timnya. Ia mengaku terkejut karena adonan tidak terlalu manis dan terpadu sempurna.

Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis
Terungkap! Miss Irak Ternyata Suka Martabak Manis

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement