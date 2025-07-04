Resep Pho, Kuliner Vietnam yang Bikin Hangat Musim Hujan

JAKARTA - Pho merupakan salah satu makanan khas Vietnam yang nyaman di lidah orang Indonesia. Rasanya yang ringan khas kaldu sapi ini membuat pho disukai banyak orang.

Pho pun kini makin populer dan digandrungi anak muda. Apalagi, mulai banyak restoran yang menjajakan sup segar dengan rasa yang autentik.

Buat Anda yang tak ingin beli di luar, jamgan khawatir. Anda bisa membuat pho ala Vietnam yang lezat di rumah. Selain hemat, membuat pho di rumah juga bisa lebih sehat dan nikmat dan cocok disantap saat hujan.

Penasaran, bagaimana membuat pho, sup khas Vietnam yang lezat di rumah? Yuk simak resep dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Kamis (3/7/2025).

Bahan-bahan:

500 gr iga/tulang sapi

500 gr daging potongan besar

100 gr kikil/urat, opsional

5 liter air

1 sdm garam

4-5 sdm kecap ikan

20-30 gr gula batu / gula pasir

½ sdm kaldu

½ sdt merica



Rempah:

2 buah bawang bombai, potong

2 ruas jahe

2 sdm ketumbar

5 butir kapulaga

4 buah bunga lawang

2 batang kayu manis

3 butir cengkih