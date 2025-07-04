Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pho, Kuliner Vietnam yang Bikin Hangat Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |11:36 WIB
Resep Pho, Kuliner Vietnam yang Bikin Hangat Musim Hujan
Resep Pho, Kuliner Vietnam yang Bikin Hangat Musim Hujan, (Foto: Youtube Chef Devina)
A
A
A

JAKARTA - Pho merupakan salah satu makanan khas Vietnam yang nyaman di lidah orang Indonesia. Rasanya yang ringan khas kaldu sapi ini membuat pho disukai banyak orang.

Pho pun kini makin populer dan digandrungi anak muda. Apalagi, mulai banyak restoran yang menjajakan sup segar dengan rasa yang autentik.

Buat Anda yang tak ingin beli di luar, jamgan khawatir. Anda bisa membuat pho ala Vietnam yang lezat di rumah. Selain hemat, membuat pho di rumah juga bisa lebih sehat dan nikmat dan cocok disantap saat hujan.

Penasaran, bagaimana membuat pho, sup khas Vietnam yang lezat di rumah? Yuk simak resep dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Kamis (3/7/2025).

Bahan-bahan:

500 gr iga/tulang sapi
500 gr daging potongan besar
100 gr kikil/urat, opsional
5 liter air
1 sdm garam
4-5 sdm kecap ikan
20-30 gr gula batu / gula pasir
½ sdm kaldu
½ sdt merica


Rempah:

2 buah bawang bombai, potong
2 ruas jahe
2 sdm ketumbar
5 butir kapulaga
4 buah bunga lawang
2 batang kayu manis
3 butir cengkih

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement