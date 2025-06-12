7 Risiko Hamil di Usia 40, Preeklamsia hingga Kelahiran Prematur

ADA beberapa risiko yang harus dihadapi ibu hamil ketika mengandung di usia 40 tahun. Kehamilan di atas usia 35 tahun sering dikaitkan dengan berbagai risiko, namun nyatanya cukup banyak perempuan yang tetap bisa menjalani kehamilan sehat di usia 40-an.

Berdasarkan data dari Parents, Jumat (13/6/2025), dari kehamilan 1.000 perempuan sekitar 12,6 kelahiran adalah perempuan 40 hingga 44 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa tren perempuan melahirkan di usia matang justru terus meningkat sejak 1985.

Memasuki usia 40-an, tantangan utama yang dihadapi para calon ibu biasanya adalah soal kesuburan. Semakin bertambah usia, kemampuan tubuh untuk hamil secara alami cenderung menurun. Tapi bukan berarti mustahil, ya.

“Beberapa orang bisa hamil secara alami, tapi ada juga yang perlu bantuan medis,” ujar dr. Alyssa Dweck, pakar kebidanan dari AS, dilansir dari Verywell Family.

Bantuan yang bisa berupa konsumsi obat oral, program hubungan teratur, hingga prosedur seperti IVF (In Vitro Fertilization) dengan sel telur donor loh!

Meskipun hamil di usia 40 bukan hal yang tabu, perlu kamu pahami bahwa setiap kehamilan tetap memiliki risiko—dan itu akan meningkat seiring bertambahnya usia.

Berikut beberapa risiko yang umum dialami ibu hamil di atas usia 35 tahun:

1. Preeklamsia

2. Kelainan kromosom dan kongenital

3. Diabetes gestasional

4. Kelahiran prematur

5. Berat badan bayi rendah

6. Persalinan caesar

7. Risiko bayi masuk NICU (Neonatal Intensive Care Unit)