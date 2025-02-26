Advertisement
BEAUTY

Tips Mendapatkan Makeup Look Bold & Elegant ala Jisoo BLACKPINK

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |18:14 WIB
Tips Mendapatkan Makeup Look Bold dan Elegant ala Jisoo BLACKPINK, (Foto: Instagram @sooyaaa_)
Setelah cukup lama tidak terdengar kabarnya, Jisoo BLACKPINK akhirnya comeback di tahun 2025 dengan lagu dan music video terbarunya yang berjudul “Earthquake”. Dalam MV ini, Jisoo tampil elegan dengan outfit serba hitam serta makeup yang bold tapi tetap soft, memancarkan aura classy dan powerful.

Ingin tahu cara mendapatkan tampilan makeup ala Jisoo di MV “Earthquake”? Yuk, ikuti langkah-langkah berikut!

1. Base Makeup yang Flawless dan Tahan Lama

Jisoo selalu terlihat memiliki complexion yang flawless dan smooth seperti menggunakan filter. Untuk hasil serupa:

- Gunakan Soulyu Perfect UV Serum Foundation, yang memberikan tampilan kulit halus, lembap, terlindungi dari sinar UV, dan tahan hingga 12 jam.
- Aplikasikan foundation dengan teknik tap-tap menggunakan beauty blender agar menyatu dengan kulit secara natural.
- Jangan lupa aplikasikan foundation pada area under eye untuk membantu menyamarkan dark circles.

2. Blush, Bedak, Bronzer, dan Highlighter untuk Dimensi Wajah

Agar wajah tetap fresh dan terlihat berdimensi seperti Jisoo:

- Gunakan cream blush sebelum bedak. Aplikasikan dengan teknik tap-tap di area tulang pipi untuk memberikan efek lifting. Hindari mengaplikasikan blush on sedikit dekat under eye dan di apple of your cheeks. Jika tidak punya cream blush, gunakan Soulyu Juicy Glow Lip Balm dalam shade Rizz atau Sheesh sebagai alternatif. 
- Set makeup dengan Soulyu Perfect Blur Powder Foundation untuk tampilan yang flawless, bebas minyak, dan tanpa pori-pori.
- Gunakan bronzer dan aplikasikan tipis-tipis pada rahang, tulang pipi, hidung, dahi, dan dagu untuk menambahkan dimensi halus pada wajah agar terlihat lebih terstruktur.
- Aplikasikan highlighter di area tulang pipi, dahi, inner corner mata, tulang alis, sepanjang batang dan ujung hidung, cupid’s bow, serta dagu untuk tampilan glowing sepanjang hari.

 

