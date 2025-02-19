Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Prilly Latuconsina Menangis Terharu saat Tahu Shenina Cinnamon Dilamar Angga Yunanda

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |13:26 WIB
Momen Prilly Latuconsina Menangis Terharu saat Tahu Shenina Cinnamon Dilamar Angga Yunanda
Prilly Latuconsina terharu saat tahu Shenina dilamar Angga. (Foto: IG Prilly)
A
A
A

Prilly Latuconsina merupakan sahabat dari Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda. Tak ayal, Prilly jadi salah satu orang yang mengetahui ketika Angga melamar Shenina, di saat momen itu dirahasiakan.

Prilly pun membagikan momen saat Shenina memperlihatkan cincin yang tersemat di jari manisnya, pertanda Angga telah melamarnya. Prilly kaget bukan main bahkan sampai menangis karena terharu.

Terlebih lagi, Prilly turut menjadi saksi perjalanan cinta mereka sejak pendekatan, resmi jadian hingga menjalin hubungan asmara selama empat tahun.  "Serius? (sudah tunangan) Kan awal-awal pacaran di rumah gue," kata Prilly.

Prilly yang menggenggam tangan Shenina tampak terkesima melihat cincin di jari manis Shenina.

"Gede banget," ujar Prilly.

Prilly pun berbagi cerita soal momen bahagia sekaligus mengharukan itu. Ternyata Shenina memamerkan cincinnya ketika mereka sedang menyaksikan konser Sal Priadi.

Prilly Latuconsina

"Sayang ya kalau nggak dipost. Reaksi aku pas tiba-tiba Shenina ngasih liat cincinnya di tengah-tengah konser Sal Priadi. Kaget banget tapi bahagiaaaaa! langsung nangis walaupun salfok yaaa HAHAHAHAH! Ah pokoknya kalo inget momen ini, happyyy sekalii!" ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
