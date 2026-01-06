Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Hangat Aktris Cantik Angelina Jolie Kunjungi Perbatasan Rafah dan Jenguk Pasien Gaza

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |18:21 WIB
Momen Hangat Aktris Cantik Angelina Jolie Kunjungi Perbatasan Rafah dan Jenguk Pasien Gaza
Momen Hangat Aktris Cantik Angelina Jolie Kunjungi Perbatasan Rafah dan Jenguk Pasien Gaza (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Bintang Hollywood Angelina Jolie pada hari Jumat mengunjungi sisi Mesir di perbatasan Rafah menuju Gaza, di mana ia berbicara dengan anggota Bulan Sabit Merah dan para pengemudi truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan.

Didampingi oleh delegasi Amerika dan disambut oleh mantan serta pejabat saat ini, Jolie mengatakan dia merasa "terhormat" bertemu dengan para sukarelawan bantuan di perbatasan.

Seorang sukarelawan Bulan Sabit Merah mengatakan kepada pemenang Oscar itu bahwa "ada ribuan truk bantuan yang menunggu" di perbatasan.

Melansir France24, aktris dan mantan utusan khusus badan pengungsi PBB itu melakukan kunjungan untuk melihat kondisi warga Palestina yang terluka yang dipindahkan ke Mesir serta meninjau pengiriman bantuan ke wilayah yang hancur tersebut.

Jolie dan pihak berwenang Mesir belum memberikan komentar resmi terkait kunjungan tersebut.

