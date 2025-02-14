Tips Valentine’s Day Makeup Look yang Sweet dan Elegan

Valentine’s Day menjadi hari yang sangat dirayakan oleh banyak orang, terutama bagi yang sudah memiliki pasangan. Pada momen spesial ini, pastinya kamu ingin tampil cantik dan menawan tanpa terlihat berlebihan. Makeup yang terlihat sweet dan elegan bisa menjadi pilihan tepat untuk membuat tampilanmu lebih fresh dan romantis.

Yuk, simak tips makeup look untuk Valentine’s Day!

1. Skin Prep

Jangan lupa untuk persiapkan kulit kamu terlebih dahulu dengan Soulyu Intensive Brightening Complex Serum dan Intensive Barrier Brightening Moisturizer untuk mendapatkan tampilan kulit cerah dan lembab hingga 24 jam. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan membuat makeup lebih menempel dan terlihat lebih natural.

2. Foundation

Aplikasikan Soulyu Perfect UV Serum Foundation pada kulit wajah secara merata untuk mendapatkan tampilan makeup flawless tanpa filter. Foundation ini memiliki formula ringan dengan hasil akhir velvet matte finish yang cocok untuk digunakan pada Valentine’s Day. Dengan ketahanan 12 jam dan kemampuannya membuat wajah terlihat lembab, foundation ini bisa membuat kulit wajah terlihat flawless tanpa filter.

3. Blush On, Highlighter, dan Contour

Aplikasikan blush on pada kedua pipi kamu untuk memberikan kesan segar dan manis. Pilih warna peach atau pink softuntuk menonjolkan tampilan romantis yang cocok untuk Valentine’s Day. Jika tidak ada blush on, kamu bisa menggunakan Soulyu Fluffy Haze Lip Velvet dengan mengaplikasikan shade Milk Tea atau Almond Rose pada pipi kamu. Selain dengan lip velvet, kamu bisa menggunakan Soulyu Juicy Glow Lip Balm sebagai blush untuk efek warna yang natural dan menyatu dengan kulit. Aplikasikan shade Ate atau Rizz pada kedua pipi kamu.

Setelah blush on, aplikasikan contour pada rahang, hidung, dan dahi untuk memberikan dimensi pada wajah. Gunakan teknik blending yang baik agar hasilnya tetap natural. Kemudian, aplikasikan highlighter pada tulang pipi, tulang hidung, cupid’s bow (atas bibir), dan di bawah ujung alis untuk memberikan efek glowing yang fresh.