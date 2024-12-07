Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Rose di MV ‘Toxic Till The End’, Tampil Mesra dengan Evan Mock

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |10:08 WIB
5 Potret Rose di MV ‘Toxic Till The End’, Tampil Mesra dengan Evan Mock
Rose Blackpink. (Foto: Youtube Rose)
A
A
A

ROSE BLACKPINK baru saja merilis single dan music video (MV) terbarunya berjudul ‘Toxic Till The End’. Dalam MV tersebut, ia menggandeng sosok aktor asal Amerika Serikat, Evan Mock.

Rose menceritakan tentang kisah dari lagi itu dalam MV tersebut. Lagu itu menceritakan tentang kisah pribadinya yang pernah mengalami hubungan toxic.

Penasaran seperti apa potret Rose di MV terbarunya? Berikut rangkumannya dari YouTube @ROSE, Sabtu (7/12/2024). 

1. Rose BLACKPINK merilis album pertamanya bertajuk ‘Rosie’, pada Jumat (6/12/2024). Ia membuka rangkaian perilisan album ini dengan dua single yakni APT. (feat. Bruno Mars) dan Number One Girl. Kemudian Rose memilih lagu berjudul ‘Toxic Till The End’ sebagai single selanjutnya.

2. Rose menulis sendiri lirik lagu yang ada di album perdananya. Semua lagu tersebut datang dari pengalaman pribadinya. Khusus di lagu ‘Toxic Till The End’ ini Rose membahas soal hubungan masa lalunya yang tidak sehat.

Rose Blackpink

Halaman:
1 2
      
