Cosmetica & Beauty Expo 2024 Digelar di Jakarta, Hadirkan Lini Kosmetik Lokal

ACARA Cosmetica & Beauty Expo 2024 berlangsung dimulai hari ini, Jumat-Minggu, 18-20 Oktober 2024. Acara ini turut diramaikan lini kosmetika lokal yang hadir meramaikan event tersebut.

Josh Mario, General Manager Cosbex Mega Sukses mengungkap jalannya keseruan event kecantikan ini. Ia mengungkap antusias para pengunjung yang sudah memenuhi area di hari pertama.

“Antusias pengunjung cukup tinggi, dari pagi sudah banyak yang mengantri dan tiket kami juga cukup available di online,” ungkap Mario, Cosmetica & Beauty Expo 2024, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Acara ini akan berlangsung pukul 09.00-20.00 WIB. Mario mengatakan ada 35 lebih vendor brand-brand lokal dari skincare dan klinik. “Acara ini berlangsung dari 18-20 Oktober dari jam 09.00-21.00 WIB malam. Di mana hari Minggunya akan ditutup oleh Mahalini,” jelasnya.