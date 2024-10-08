Ramen & Tradisi, Kuil Jepang Hadirkan Cara Unik Lestarikan Kitab Suci Buddha

Kuil-kuil di Jepang menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah, mereka juga berfungsi sebagai penjaga tradisi dan budaya yang kaya.

Salah satu cara menarik yang dilakukan oleh sebuah kuil untuk melestarikan warisan budaya mereka adalah dengan menjual ramen. Upaya ini tidak hanya menyajikan hidangan lezat, tetapi juga bertujuan mulia, dengan mendanai perawatan papan kayu untuk mencetak kitab suci Buddha.

Melansir dari South China Morning Post pada Selasa (8/10/2024), Kuil Hozoin yang terletak di prefektur Kyoto, Jepang, memiliki sejarah panjang sejak tahun 1669.

Kepala biara kuil ini menjelaskan kepada Yomiuri TV bahwa para relawan telah mulai menjual ramen vegetarian. Penjualan ini bertujuan untuk mendanai pengelolaan dan perawatan koleksi mereka yang terdiri dari 60 ribu papan kayu.

Ramen vegetarian yang disajikan oleh relawan kuil (Foto: weixin/SCMP)

Pada bulan Oktober 2022, kuil tersebut mulai menjual ramen vegetarian untuk umum, tersedia hanya pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ramen ini dijual dengan harga terjangkau, sekira Rp90 ribu. Para juru masak biasanya membuat 30 porsi dan cepat habis terjual.