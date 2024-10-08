Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ramen & Tradisi, Kuil Jepang Hadirkan Cara Unik Lestarikan Kitab Suci Buddha

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |12:06 WIB
Ramen & Tradisi, Kuil Jepang Hadirkan Cara Unik Lestarikan Kitab Suci Buddha
Ramen dan Tradisi, Kuil Jepang Hadirkan Cara Unik Lestarikan Kitab Suci Buddha (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Kuil-kuil di Jepang menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah, mereka juga berfungsi sebagai penjaga tradisi dan budaya yang kaya. 

Salah satu cara menarik yang dilakukan oleh sebuah kuil untuk melestarikan warisan budaya mereka adalah dengan menjual ramen. Upaya ini tidak hanya menyajikan hidangan lezat, tetapi juga bertujuan mulia, dengan mendanai perawatan papan kayu untuk mencetak kitab suci Buddha. 

Melansir dari South China Morning Post pada Selasa (8/10/2024), Kuil Hozoin yang terletak di prefektur Kyoto, Jepang, memiliki sejarah panjang sejak tahun 1669.

Kepala biara kuil ini menjelaskan kepada Yomiuri TV bahwa para relawan telah mulai menjual ramen vegetarian. Penjualan ini bertujuan untuk mendanai pengelolaan dan perawatan koleksi mereka yang terdiri dari 60 ribu papan kayu.

Ramen vegetarian yang disajikan oleh relawan kuil (Foto: weixin/SCMP)
Ramen vegetarian yang disajikan oleh relawan kuil (Foto: weixin/SCMP)

Pada bulan Oktober 2022, kuil tersebut mulai menjual ramen vegetarian untuk umum, tersedia hanya pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ramen ini dijual dengan harga terjangkau, sekira Rp90 ribu. Para juru masak biasanya membuat 30 porsi dan cepat habis terjual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/408/3092754/mengapa_orang_jepang_memiliki_iq_tinggi_ternyata_ini_alasannya-0BaM_large.jpg
Mengapa Orang Jepang memiliki IQ Tinggi? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/408/3087397/marak_turis_nakal_rusak_gerbang_torii-T3u1_large.jpg
Marak Turis Nakal Rusak Gerbang Torii, Netizen Serukan Hukuman Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/408/3081052/puncak_gunung_fuji_kini_tak_dilipasi_salju-s0YS_large.jpg
Langka! Setelah 130 Tahun, Puncak Gunung Fuji Kini Tak Dilapisi Salju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/14/406/2394640/jepang-gunakan-face-express-untuk-check-in-bandara-tak-perlu-tunjukkan-paspor-xGGf5kLZMa.jpg
Jepang Gunakan Face Express untuk Check In Bandara, Tak Perlu Tunjukkan Paspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/22/406/2382205/menilik-prefektur-miyagi-jepang-penghasil-tiram-terbesar-UJvUkEwNFs.jpg
Menilik Prefektur Miyagi Jepang, Penghasil Tiram Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/30/406/2222019/mengagumi-golden-pavilion-kuil-yang-disepuh-emas-di-kyoto-jepang-XAJWtieIwo.jpg
Mengagumi Golden Pavilion, Kuil yang Disepuh Emas di Kyoto Jepang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement