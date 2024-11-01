Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Langka! Setelah 130 Tahun, Puncak Gunung Fuji Kini Tak Dilapisi Salju

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |12:09 WIB
Langka! Setelah 130 Tahun, Puncak Gunung Fuji Kini Tak Dilapisi Salju
Puncak Gunung Fuji Kini Tak Dilipasi Salju, (Foto: X @NatStClair)
A
A
A

Media sosial dihebohkan dengan fenomena langka, di mana puncak Gunung Fuji tidak dilapisi salju. Ini menjadi kali pertama sejak 130 tahun lalu.

Sebagai informasi, Gunung Fuji yang terletak di antara prefektur Yamanashi dan Shizuoka, Jepang, merupakan salah satu Warisan Dunia UNESCO. Ini menjadi destinasi wisata favorit bagi turis dari seluruh dunia.

Saat ini, kondisi cuaca di Jepang sedang berada di musim dingin. Tapi, puncak Gunung Fuji tidak diselimuti salju pada akhir Oktober 2024. Hal tersebut menandakan dampak perubahan iklim ekstrem yang terjadi di seluruh dunia.

Melansir BBC, Puncak gunung tertinggi di Jepang biasanya akan turun salju pada awal Oktober. Namun, cuaca yang luar biasa hangat membuat tidak ada hujan salju yang dilaporkan sepanjang tahun ini.

Pada bulan September, suhu terus menjadi lebih hangat dari yang diperkirakan, karena posisi aliran jet subtropis dari utara memungkinkan aliran udara selatan yang lebih hangat melintasi Jepang.

Halaman:
1 2
      
