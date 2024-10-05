Direktur Kreatif Polo Ralph Lauren Kini Jadi Direktur Artistik Celine

SETELAH Hedi Slimane mengakhiri masa jabatannya di Céline, Michael Ryder menggantikan Hedi sebagai direktur artistik Céline. Michael Ryder, merupakan mantan direktur kreatif Polo Ralph Lauren, dan ditunjuk sebagai direktur artistik barunya.

Ryder akan menggantikan Hedi Slimane, yang telah memimpin Céline selama tujuh tahun, dan akan memulai karirnya pada awal tahun 2025. Sejarah Ryder sangat mirip dengan gaya Prancis, pekerjaan ini sangat menyenangkan.

Ryder sudah tidak asing lagi dengan Celine. Dia menghabiskan sepuluh tahun sebagai direktur desain koleksi pakaian siap pakai Céline dari 2008 hingga 2018 di bawah bimbingan Phoebe Philo.

Ini adalah kembalinya yang ditunggu-tunggu banyak orang, terutama mereka yang akrab dengan era Philo. Pengalaman ini akan memberikan Ryder landasan yang kokoh untuk melanjutkan kesuksesan Celine sekaligus membawa visi baru yang ia kembangkan ke Polo Ralph Lauren.

CEO Celine Sorin Merle mengungkapkan kegembiraannya menyambut Ryder. “Visi Michael, bakat kreatif, dan kepribadian otentiknya serta hubungan kuat dengan warisan Céline menjadikannya posisi yang baik untuk melanjutkan kesuksesan jangka panjang rumah tersebut,” kata Merle.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, selaku perusahaan induk dari Céline, menjamin Rider memiliki tanggung jawab kreatif penuh atas seluruh koleksinya, mulai dari fashion wanita hingga pria, aksesoris kulit, dan couture. Penunjukan ini juga terjadi pada saat Slimane, yang telah memberikan banyak kabar terbaru kepada Céline, telah memilih untuk mengakhiri masa jabatannya.

"Di bawah arahan kreatif dan artistiknya, Céline telah mengalami pertumbuhan luar biasa dan menegaskan dirinya sebagai rumah mode Prancis," puji LVMH dalam siaran persnya.