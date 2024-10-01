Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Anggota DPR Ini Pakai Kostum Ultraman untuk Pelantikan 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |13:26 WIB
Viral Anggota DPR Ini Pakai Kostum Ultraman untuk Pelantikan 
Anggota DPR Pakai Kostum Ultraman. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANGGOTA DPR dari dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik mencuri perhatian saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR periode 2024-2029. Pasalnya dia memakai pakaian yang unik, yakni kostum Ultraman.

Momen tersebut dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Saat tiba di Gedung DPR sosok ‘Ultraman’ ini mencuri perhatian para tamu undangan. 

Kedatangannya pun disambut para tamu dan juga kamera yang menyorot ke arahnya. Pasalnya Jamaludin lebih memilih memakai pakai Ultraman dibanding baju formal seperti pejabat lain.

Viral Ultraman

Rupanya kostum Ultraman yang ia pakai ini pernah dikenakan juga saat kampanye beberapa waktu lalu. Tak hanya asal pakai, kostum tersebut memiliki filosofi, yakni ikon superhero yang melambangkan membasmi para penjahat.

Video yang diunggah di akun Instagram @jmforindonesia sudah disaksikan lebih dari 10,1 ribu akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

 

Pro dan kontra dari netizen membanjiri kolom komentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement