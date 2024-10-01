Viral Anggota DPR Ini Pakai Kostum Ultraman untuk Pelantikan

ANGGOTA DPR dari dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik mencuri perhatian saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR periode 2024-2029. Pasalnya dia memakai pakaian yang unik, yakni kostum Ultraman.

Momen tersebut dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Saat tiba di Gedung DPR sosok ‘Ultraman’ ini mencuri perhatian para tamu undangan.

Kedatangannya pun disambut para tamu dan juga kamera yang menyorot ke arahnya. Pasalnya Jamaludin lebih memilih memakai pakai Ultraman dibanding baju formal seperti pejabat lain.

Rupanya kostum Ultraman yang ia pakai ini pernah dikenakan juga saat kampanye beberapa waktu lalu. Tak hanya asal pakai, kostum tersebut memiliki filosofi, yakni ikon superhero yang melambangkan membasmi para penjahat.

Video yang diunggah di akun Instagram @jmforindonesia sudah disaksikan lebih dari 10,1 ribu akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

Pro dan kontra dari netizen membanjiri kolom komentar.