HOME WOMEN TRAVEL

Mau Snorkeling, Turis Amerika Malah Temukan Puing Roket 

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |11:24 WIB
Mau Snorkeling, Turis Amerika Malah Temukan Puing Roket 
Turis AS temukan puing roket saat hendak snorkeling di Honduras (Foto: Mike Irmen)
A
A
A

SEORANG turis menemukan puing roket luar angkasa di Cayos Cochinos, Honduras saat hendak pergi snorkeling. Penemuan itu lantas dibagikannya ke platform Reddit. 

Puing itu merupakan penutup bagian atas roket yang berguna untuk melindungi roket dari fenomena aerodinamis, termal, dan akustik selama peluncuran. 

Mengutip Newsweek, turis bernama Mike Irmen itu sangat terkejut dengan apa yng ditemukannya di Cayos Cochinos saat berlibur bersama keluarganya. 

Ia sangat terkesan dengan penemuan benda asing tersebut. Saat itu pria asal Dayton, Ohio, Amerika Serikat itu hendak bersiap masuk ke air, ia tak sengaja melihat sesuatu si antara bebatuan dan pasir. 

Irmen, yang merupakan seorang insinyur dirgantara, menganggap puing-puing roket ini 'sangat keren'. Setelah membersihkan sebagian pasir, dia menemukan logo Arianespace, yang meyakinkannya bahwa itu adalah bagian penutup roket. 

“Penutup bagian atas roket menutupi muatan saat peluncuran, dan kemudian dibuang dari roket setelah meninggalkan atmosfer bumi. Sepertinya sudah lama berada di sana sejak air asin mengikis sekumpulan potongan logam,” kata Irmen. 

Menurut penjelasan dari Badan Antartika Eropa (ESA), fairing roket Ariane 5 digunakan untuk melindungi roket dari fenomena aerodinamis, termal, dan akustik selama peluncuran. Setelah sekitar tiga menit setelah peluncuran meninggalkan bumi, fairing tidak lagi diperlukan dan dibuang. 

Fairing berbentuk kerucut dengan dua setengah cangkang, menurut ESA. Bagian panelnya terasa ringan, meskipun seharusnya bagian tersebut dibuat kaku agar dapat menahan tekanan atmosfer saat peluncuran. 

 

Topik Artikel :
Puing Roket Snorkeling Roket Turis
