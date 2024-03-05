Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dukung Indonesia di Miss World 2024 Lewat Mobstar, Begini Caranya!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |22:53 WIB
Dukung Indonesia di Miss World 2024 Lewat Mobstar, Begini Caranya!
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: HITS Record)
A
A
A

AJANG kecantikan bergengsi dunia, Miss World 2024 siap digelar di India pada Sabtu 9 Maret mendatang. Perhelatan ini begitu ditunggu-tunggu masyarakat dunia, setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Indonesia pun turut mengirimkan wakilnya di ajang kenamaan ini. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa sendiri saat ini sedang menjalani masa karantina  di yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

 BACA JUGA:

Bersama kurang lebih 111 finalis, kontestan dari berbagai penjuru dunia, Audrey tengah berjuang untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas kontes kecantikan bergengsi tersebut dan membawa mahkota biru Miss World.

Berjuang untuk nama Indonesia, Audrey tentu membutuhkan support full dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan dukungan secara nyata kepada Audrey bisa menyalurkan dukungan tersebut melalui aplikasi Mobstar.

Caranya mudah loh! Cukup empat langkah melalui ponsel pintar atau perangkat gawai lainnya. Berikut lima langkahnya, sebagaimana dikutip dari akun Instagram resmi Miss Indonesia, @missindonesia, Selasa (5/3/2024)

1. Download alias unduh dulu aplikasi Mobstar di Google Play Store atau App Store.

2. Daftarkan akun Anda.

