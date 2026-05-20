Potret Cinta Kuya Lulus Kuliah di California State University Fullerton

JAKARTA - Putri sulung Uya Kuya, Cinta Kuya, resmi menyelesaikan pendidikan tingginya di Amerika Serikat. Momen bahagia tersebut dibagikan sang ibu, Astrid Kuya, melalui media sosial.

Lewat unggahan di Threads pada Selasa (19/5/2026), Astrid mengungkap rasa bangganya setelah Cinta berhasil meraih gelar Bachelor of Arts in Psychology dari California State University Fullerton.

Dalam foto yang diunggah, Cinta terlihat mengenakan toga berwarna biru sambil membawa buket bunga. Ia berfoto bersama kedua orang tuanya serta sang adik di area kampus.

Astrid pun menuliskan pesan haru yang mengingatkannya pada masa kecil putrinya.

“Selamat kk Cinta si pesulap kecilku, yg di TV suka ngomong Bimsalabim Kaarba Arba. Sekarang sudah jadi Cinta Rahmania Putri Khairunnisha Bachelor of Arts in Psychology,” tulis Astrid.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari warganet. Banyak yang ikut bangga melihat perjalanan pendidikan Cinta hingga berhasil lulus kuliah di luar negeri.