HOME WOMEN FASHION

Potret Cinta Kuya, Putri Uya Kuya yang Curhat soal Penjarahan Rumah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 September 2025 |21:12 WIB
Potret Cinta Kuya, Putri Uya Kuya yang Curhat soal Penjarahan Rumah
Potret Cinta Kuya, Putri Uya Kuya yang Curhat soal Penjarahan Rumah (Foto: Instagram)
JAKARTA - Putri Uya Kuya, Cinta Kuya jadi sorotan netizen usai curhat di Instagram perihal penjarahan rumahnya beberapa waktu lalu. Cinta sendiri menetap di Amerika Serikat dan tak berada di dekat keluarga saat peristiwa itu terjadi.

Cinta Kuya sendiri berada di Los Angeles, Amerika Serikat untuk melanjutkan sekolahnya. Di AS, Cinta juga menjadi sorotan dengan gaya busananya yang kini berbeda saat masa kecil.

Cinta juga selalu tampil modis dan kasual saat berada di AS. Penasaran, seperti apa potret gaya busana Cinta Kuya, putri Uya Kuya yang curhat tentang panjarahan rumahnya? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Selasa (16/9/2025).



1. Gaya Gothic Andalan Cinta Kuya
 


Cinta Kuya kerap mengenakan outfit dengan nuansa gothic yang kini menjadi salah satu ciri khasnya. Terlihat Cinta tampil percaya diri dengan jaket oversize hitam dengan corak putih di bagian depannya.

Cinta juga mengenakan asesoris choker hitam dan juga riasan yang makin memperkuat gaya gothic andalannya.

Cinta Kuya

2. Outfit Kasual
 

Cinta juga gemar bergaya kasual dan nyaman saat berada di Amerika Serikat. Terlihat dari potret Cinta dengan paduan hoodie dan celana jorts yang lagi kekinian. Nampak Cinta asyik duduk dengan outfit simple-nya sembari menikmati segelas kopi di tangannya.

Cinta Kuya

 

