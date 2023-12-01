Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Shanju, Mantan Personel JKT 48 yang Dinikahi Jonatan Christie

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:10 WIB
Potret dan Profil Shanju, Mantan Personel JKT 48 yang Dinikahi Jonatan Christie
Potret dan profil Shanju, calon istri Jonatan Christie. (Foto: Instagram @shanju)
SOSOK Shania Junianathan atau dikenal dengan nama Shanju kini mencuri perhatian publik. Betapa tidak, mantan personel JKT 48 itu diketahui bakal dinikahi Jonatan Christie pada akhir pekan ini.

Kabar tersebut diperkuat dengan beberapa postingan Shaju di media sosial. Mulai dari prewedding hingga bradel shower.

Mengutip berbagai sumber dan akun Instagramnya pada Jumat (2/13/2023), berikut potret dan profil Shanju.

1. Profil

Shanju 

Shania Junianatha lahir di Surakarta pada 27 Juni 1998. Sosoknya dikenal sejak bergabung sebagai member JKT 48 digenerasi pertama.

Shanju terlahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Nama Shania Junianatha berasal dari nama penyanyi Shania Twain, lalu kelahirannya itu di Juni dan nama keluarganya adalah Natha.

Dia memakai nama Shanju karena gabungan dari nama depan dan belakangnya. Sedangkan nama Crescentia dipakai dark nama baptis sejak umur empat tahun.

Sang ayah bernama Ir. Kristnatha yang merupakan berdarah Jawa asli merupakan seorang arsitek, sementara ibunya bernama Larisa Dinata merupakan keturunan Tionghoa.

2. Bergabung dengan JKT 48

 Shanju

Shanju mulai bergabung dengan JKT 48 Pada 3 November 2011. Dia tampil perdana bersama personel lain pada 17 Desember 2011 dalam program musik 100% ampuh dengan membawakan lagu Heavy Rotation.

Dia pun pernah terpilih dalam empat member yang terbang ke Jepang untuk menghadiri Special Event with JKT 48 di AKB 48 Cafe & Shop.

Berama JKT 48, Shanju dikenal sebagai salah satu front liner dan menjadi anggota generasi pertama terbuka kedua setelah Nabilah.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
