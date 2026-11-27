Edukasi Kehamilan dan Persiapan Persalinan Jadi Sorotan IMBEX 2026

JAKARTA – Persiapan menghadapi persalinan tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan perlengkapan bayi. Pengetahuan mengenai kondisi tubuh selama kehamilan, kesiapan fisik, hingga pemahaman tentang proses persalinan juga menjadi bekal penting bagi calon ibu.

Pentingnya edukasi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Indonesia Maternity, Baby and Kids Expo (IMBEX) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, 27-29 November 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-17, IMBEX memberikan perhatian khusus pada peran bidan sebagai tenaga kesehatan yang mendampingi perempuan sejak masa kehamilan hingga persalinan.

Bidan tidak hanya berperan membantu proses kelahiran, tetapi juga memberikan edukasi, dukungan, dan pendampingan agar ibu lebih memahami perubahan tubuh serta memiliki kesiapan menghadapi persalinan.

Peran tersebut dinilai tetap penting, terutama di wilayah pedesaan yang masih mengandalkan bidan sebagai salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan ibu.