Jangan Buru-Buru Buang Sepatu Sempit, Ini 6 Trik agar Lebih Nyaman Dipakai

PUNYA sepatu bukan hanya soal model dan warna yang menarik. Kenyamanan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar kaki tetap sehat saat beraktivitas.

Namun, terkadang sepatu yang sudah terlanjur dibeli ternyata terasa sempit atau terlalu ketat ketika digunakan. Kondisi ini bisa membuat jari-jari kaki terasa terhimpit, muncul lecet, hingga menimbulkan rasa nyeri saat berjalan.

Jika mengalami hal tersebut, jangan buru-buru membuang sepatu kesayangan. Ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk membantu melonggarkan sepatu agar terasa lebih nyaman.

Meski begitu, perlu diingat bahwa cara-cara ini lebih cocok untuk sepatu yang hanya sedikit sempit. Sepatu yang terlalu kecil atau memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan kaki sebaiknya diganti dengan ukuran yang tepat.

Lantas, bagaimana cara melonggarkan sepatu yang terlalu sempit? Dilansir dari Health Line, berikut 7 trik yang bisa dicoba.

1. Gunakan Sepatu pada Sore atau Malam Hari

Cara pertama yang cukup sederhana adalah menggunakan sepatu di rumah pada sore atau malam hari. Jika sepatu hanya terasa sedikit ketat, cobalah memakainya selama beberapa waktu sambil melakukan aktivitas ringan di dalam rumah.

Penggunaan secara bertahap dapat membantu bahan sepatu menjadi lebih lentur dan menyesuaikan bentuk kaki. Namun, jangan memaksakan diri jika sepatu menimbulkan rasa sakit atau tekanan berlebihan. Berikan waktu bagi kaki untuk beristirahat sebelum mencoba kembali.

2. Gunakan Kaus Kaki Tebal dan Hair Dryer

Cara berikutnya adalah menggunakan kaus kaki tebal yang dipadukan dengan bantuan hair dryer. Pertama, kenakan kaus kaki tebal, kemudian gunakan sepatu yang terasa sempit. Pastikan sepatu masih dapat dipakai dengan nyaman.

Selanjutnya, arahkan hair dryer ke bagian sepatu yang terasa ketat selama sekitar 20–30 detik setiap kali pemanasan. Panas dapat membantu sebagian bahan sepatu menjadi lebih lentur sehingga menyesuaikan bentuk kaki.

Namun, cara ini tidak cocok untuk semua jenis bahan. Hindari penggunaan panas berlebihan karena dapat merusak lem, lapisan, atau material sepatu.

3. Gunakan Kantong Berisi Air yang Dibekukan

Trik kantong berisi air yang dibekukan juga bisa dicoba untuk membantu melonggarkan sepatu, terutama sepatu berbahan nonkulit. Caranya, isi kantong plastik bersegel dengan air secukupnya, lalu masukkan ke bagian dalam sepatu.

Atur posisi kantong agar berada di area yang terasa sempit. Setelah itu, masukkan sepatu ke dalam freezer semalaman. Air yang membeku akan mengembang dan memberikan tekanan ke bagian dalam sepatu.

Meski demikian, metode ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Pastikan kantong benar-benar tertutup rapat agar air tidak bocor dan merusak sepatu.