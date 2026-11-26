Potret Masa Kecil Carmen Hearts2Hearts, Wajah Imutnya Bikin Gemas!

NAMA Carmen, salah satu member girl group K-Pop Hearts2Hearts, semakin mencuri perhatian publik. Idol asal Indonesia ini dikenal memiliki paras menawan, senyum manis, serta kepribadian yang ceria. Tak heran jika berbagai hal tentang dirinya selalu menarik untuk diikuti, termasuk potret masa kecilnya.

Foto-foto Carmen saat masih kecil pun sukses membuat penggemar gemas. Dengan wajah polos, pipi menggemaskan, dan senyum manis, penampilan Carmen sejak kecil menjadi sorotan tersendiri.

Menariknya, sejumlah penggemar juga menyoroti kemiripan wajah Carmen saat kecil dengan penampilannya sekarang. Pesonanya yang menggemaskan seolah sudah terlihat sejak usia dini.

1. Wajah Polos Carmen saat Masih Kecil

Potret masa kecil Carmen memperlihatkan wajahnya yang begitu polos dan menggemaskan. Senyum manisnya menjadi salah satu hal yang mencuri perhatian. Penampilannya saat kecil sukses membuat penggemar ikut tersenyum melihat foto-foto lawas tersebut.

Salah satu daya tarik Carmen adalah senyumnya yang khas. Hal tersebut ternyata juga terlihat dalam potret masa kecilnya. Ekspresi ceria dan senyum manisnya membuat banyak penggemar merasa gemas.