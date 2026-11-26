Pasien Kesehatan Kulit Digital Tembus 18.000 per Hari, Pemerintah Dorong Riset Obat dan Kosmetik

JAKARTA – Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, UMKM, dan pemerintah dalam pengembangan riset obat dan kosmetik nasional. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas bahan baku, memperkuat inovasi, serta mendorong industri kesehatan dan kecantikan Indonesia agar lebih kompetitif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, berharap pusat riset obat dan kosmetik tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Airlangga, keterlibatan universitas, pelaku industri, UMKM, pemerintah, hingga wirausaha diperlukan untuk mengembangkan pemanfaatan bahan baku yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.

“Saya berharap pusat riset ini tidak hanya melayani kebutuhan perusahaan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi universitas, pelaku industri, UMKM, pemerintah, serta wirausaha untuk memanfaatkan bahan baku secara aman, bermutu, dan berkelanjutan,” ujar Airlangga dalam sambutan video pada peresmian Pusat Riset Obat dan Kosmetik milik PT Pentacore Global Innovation di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Dorongan tersebut sejalan dengan kebutuhan penguatan penelitian dan pengembangan di industri farmasi maupun kosmetik. Melalui kolaborasi lintas sektor, hasil penelitian diharapkan tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dikembangkan menjadi inovasi dan produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain aspek penelitian, pemerintah juga menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid, mengatakan teknologi digital dapat memperluas manfaat kolaborasi riset, termasuk melalui layanan telemedisin dan telefarmasi.