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Jangan Langsung Digerus, Ini Cara Mudah Minum Obat Pil dan Tablet Menurut Dokter

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |15:05 WIB
Jangan Langsung Digerus, Ini Cara Mudah Minum Obat Pil dan Tablet Menurut Dokter
Minum obat. (Foto: Freepik)
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BANYAK orang masih kesulitan menelan obat berbentuk pil dan tablet, sehingga sering kali memilih untuk menghancurkannya agar lebih mudah dikonsumsi. Padahal, tidak semua obat boleh digerus karena dapat mengubah cara kerja, menurunkan efektivitas, bahkan membahayakan tubuh.

Dokter spesialis kedokteran keluarga, dr. Suraj Kukadia, membagikan trik sederhana agar bisa menelan obat dengan lebih mudah. Menurutnya, cara minum tablet dan kapsul sebaiknya dibedakan karena karakteristik keduanya tidak sama.

Minum Obat

1. Cara Mudah Minum Obat Tablet

Untuk obat berbentuk tablet atau kaplet, dr. Suraj menyarankan agar kepala sedikit didongakkan ke arah belakang saat menelan. Jenis obat ini umumnya memiliki massa yang lebih padat sehingga cenderung tenggelam di dalam air.

“Ketika kamu mendongakkan kepala ke belakang, obat tersebut akan mengikuti aliran air menuju bagian belakang tenggorokan. Hal ini membuatnya sedikit lebih mudah untuk ditelan,” jelas dr. Suraj lewat unggahan TikTok-nya, dikutip Jumat (13/11/2026).

 

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