Mengenal Area Wernicke, Bagian Otak yang Ikut Menyusun Kata sebelum Bicara

JAKARTA - Pernahkah kamu berpikir bagaimana otak menyusun kata-kata sebelum akhirnya diucapkan? Ternyata, proses tersebut berlangsung sangat cepat, bahkan sebelum suara keluar dari mulut.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, menjelaskan bahwa otak sudah menyiapkan rencana kata sekitar seperempat detik sebelum seseorang mulai berbicara. Proses ini melibatkan area Wernicke, bagian otak yang selama ini lebih dikenal berperan dalam memahami bahasa.

Hal tersebut disampaikan dr. Adam melalui utas di akun Threads miliknya, @adamprabata, pada Sabtu, 21 November 2026.

“Setiap kata yang kamu ucapkan ternyata sudah direncanakan otakmu sekitar seperempat detik sebelumnya. Tepatnya area otak kecil di atas telinga kiri yang selama 150 tahun dikira hanya berfungsi untuk mendengar!,” tulis dr. Adam, dikutip Rabu (25/11/2026).

Penjelasan tersebut merujuk pada penelitian Silva, A. B., Leonard, M. K., et al. (2026) yang diterbitkan dalam jurnal Science pada 19 November 2026. Penelitian berjudul "A Neural Code for Generative Speech Production in Human Wernicke's Area" ini mengungkap peran baru area Wernicke dalam proses produksi ucapan.