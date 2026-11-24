4 Kebiasaan yang Bikin Wajah Tidak Simetris, Sering Dilakukan Tanpa Sadar

PUNYA wajah tidak simetris terkadang membuat kita kurang percaya diri. Sebab, saat difoto, wajah jadi terlihat kurang proporsional.

Bukan hanya faktor genetik, tetapi hal-hal sepele yang tanpa sadar dilakukan bisa memicu kondisi ini. Dokter antiaging, dr. Clarin Hayes, mengatakan terdapat empat kebiasaan yang berpotensi menyebabkan wajah asimetris.

1. Mengunyah Makanan dengan Satu Sisi Mulut

Kebiasaan pertama adalah mengunyah makanan hanya menggunakan satu sisi mulut. Menurut dr. Clarin, kebiasaan ini membuat otot masseter dan temporalis di satu sisi bekerja lebih keras. Jika berlangsung terus-menerus, otot berpotensi mengalami hipertrofi atau pembesaran.

“Ukuran otot yang enggak sama ini bikin wajah asimetris,” jelasnya dalam video Instagram, dikutip Rabu (25/11/2026).

2. Tidur Menyamping

Kemudian, kebiasaan tidur menyamping membuat salah satu sisi wajah terus-menerus menerima tekanan dari bantal. dr. Clarin memaparkan, tekanan berulang ini memengaruhi kulit dan jaringan lunak di bawahnya. Tak hanya itu, kelopak mata atas juga akan terlihat asimetris.