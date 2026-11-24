Mewah! Harga Cincin Lamaran Elina Joerg dari Arvin Lourentino Tembus Rp766 Juta, Berlian 3 Karat

HARGA cincin lamaran Elina Joerg dan Arvin Lourentino bikin takjub. Cincin mewah berlian 3 karat yang diberikan dalam momen romantis itu bernilai Rp766 juta!

Ya, momen lamaran Elina Joerg dan Arvin Lourentino masih menjadi perbincangan. Kabar bahagia ini bukan hanya diperbincangkan soal potret manisnya, namun juga cincin berlian yang melingkar di jari manis Elina.

1. Cincin Mewah

Harga cincin yang dipakai Arvin untuk melamar kekasihnya tersebut diungkap oleh akun Instagram @fashion__selebriti. Berdasarkan informasi yang dibagikan, cincin pilihan Arvin untuk melamar Elina merupakan perhiasan berlian alami dengan ukuran mencapai 3 karat.

Dalam unggahan itu, cincin Elina disebut sebagai engagement ring 3 carat oval cut diamond ring natural diamond in 14k yellow gold. Artinya, cincin tersebut menggunakan berlian alami berbentuk oval dengan berat 3 karat dan rangka emas kuning 14 karat.

Mengutip situs Shiree Odiz, perhiasan dengan spesifikasi tersebut dibanderol seharga USD42.600. Jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, harganya mencapai sekitar Rp766.800.000 atau hampir Rp767 juta.

Angka ini tentu membuat cincin lamaran Elina semakin menarik perhatian, mengingat perhiasan tersebut bukan hanya memiliki ukuran berlian yang cukup besar. Cincin itu juga menggunakan berlian alami.